محلل سياسي: البنك الدولي يهدد بوقف تمويل لقاحات كورونا عن لبنان

قال زكريا حمودان، الكاتب والمحلل السياسي، إن الأزمة السياسية في لبنان هي التي جعلت البنك الدولي يهدد لبنان بوقف تمويل لقاحات كورونا المستجد «كوفيد 19» مبينا أن كميات كبيرة من اللقاح لم تصل إلى لبنان وقد وصل لبنان فقط 50 ألف جرعة وهذا رقم قليل جدا.

وأضاف «حمودان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الآن» المذاع على فضائية extra news، أن هناك قوى سياسية لبنانية أخذت في استيراد اللقاحات من جهات دولية من أجل توزيعه على النواب فقط وهذا يدل على السيطرة السياسية على إدارة الأزمة في لبنان.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أنه يتمنى حل الأزمة السياسية في لبنان لأن عدم الاستقرار سيحرم المواطن من اللقاح في وقت صعب يعيش فيه العالم أزمة كورونا وسط ارتفاع الإصابات بالفيروس في لبنان.

وأشار إلى أن الرأي العام في لبنان سيلعب دورا هاما في الفترة المقبلة لحل الأزمة السياسية، موضحا أن اللقاحات الموفرة في لبنان حاليا اختص بها النواب البرلمانيون فقط وهذه النتيجة مخيبة للمواطن اللبناني البسيط الذي يهدده البنك الدولي بحرمانه من اللقاح وهذا يرجع إلى الفساد الذي ينخر في لبنان.

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية وسط الصين الشعبية بسبب انتقال الفيروس من سوق اللحوم الحية في البلاد إلى باقي أنحاء البلاد ثم إلى باقي دول العالم إلى أن أصبح وباء عالمي في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية، وتتنافس الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات المضادة للفيروس وسط مشاركة من الصين وأمريكا وروسيا وبريطانيا.