«الصناعة»: العمل على تطوير المصانع بالقرى المصرية بالتزامن مع «تطوير الريف»

قال المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، إن مبادرة «تطوير الريف المصري»، مبادرة فريدة من نوعها، تهدف لتطوير البيئة والصناعة لتطبيقها، وتطوير الريف المصري في أغلب المحافظات المصرية.

وأضاف «عبدالكريم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة حصرت الطاقات الإنتاجية المتاحة في كل القرى التي يجرى العمل فيها حاليا، مع بحث إجراءات التوسعات الخاصة ببعض الشركات والمصانع فيها للعمل على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج بتلك القرى.

وأوضح أن دور الوزارة، هو تحديد احتياجات كل قرية على حدة من الصناعات فيها مع توفير فرص عمل لائقة للمواطنين هناك، وتحديد الفرص الاستثمارية لتصنيع المنتجات التي قد تحتاج الدولة إلى استيرادها من دول الخارج، وذلك من أجل تقليل حجم الاستيراد من دول الخارج وتوفير صناعات حقيقية لأهالي تلك القرى وتصنيع تلك المنتجات محليا: «هي مبادرة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وتنمية الصناعة المصرية، والرقم المرصود للمبادرة غير مسبوق».

وأكد أن المواطنين سيبدأوا في التوسع بخطوت إنتاج من أجل تصنيع ما يتطلبه المواطنين الذين قد يلجأوا إلى الاستيراد من الخارج، وهو مشروع قومي سيتم خلاله تحديد الصناعات التي تحتاجها مصر مستقبلا لإحداث نقلة نوعيه في تلك القرى: «المبادرة لن تتكرر حتى بعد 50 عام قادمين، وهي فرصة ذهبية للصناعة في تلك المحافظات وتوفير فرص عمل لائقة، ولتطوير جودة المنتج المصري».