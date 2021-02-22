استمرار أعمال تطوير كورنيش «محلة أبو علي» وتحويله لشارع 306

شهدت قرية «محلة أبوعلي»، التابعة لمركز المحلة في محافظة الغربية استمرار أعمال تطوير كورنيش «بحر شبين»، من خلال تغطيته وتحويله إلى منتزهات وحدائق العامة كي تكون متنفس لعشرات الآلاف من الأسر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القرى الأكثر احتياجا تحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بالتنسيق مع جهاز تطوير الساحل الشمالي للمجتمعات العمرانية بتكلفة مالية تصل إلي 400 مليون جنيه.

«الوطن»، تابعت أعمال التطوير الجارية علي مساحه 6 آلاف متر مربع وبطول 3 كيلو متر مربع ، والتقت العمال الذين أكدوا أن العمل يجري لل نهار لإنهائه في الموعد المقرر؟

« أكثر من 200 عامل يباشرون مهامهم ليل نهار بمساعدة 67 معدة حفر ورصف وتدبيش لإنجاز مراحل التطوير»، قالها محمد حسن، أحد المهندسين العاملين بمشروع التطوير لافتا إلى وضع جدول زمني لإنهاء المشروع من خلال زرع أشجار وبناء مقاعد لكبار السن والأسر والعائلات على غرار شارع 306 كخدمه عامه لأبناء قري ومركز المدينة العمالية أسوه بأهالي طنطا .

وأضاف أن مشروع تطوير الكورنيش بلغت تكلفة المرحلة الأولي منه قرابة 150 مليون جنيه بينما تتكلف المرحلة الثانية نحو 250 مليون جنيه، فيما أجرى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، جولة ميدانية تفقد خلالها مشروع التطوير كاملا بين خطي الربط بدايه من طريق «سمنود - المنصورة»، حتي مدخل قرية محلة أبوعلي عبر الكوبري الواصل أمام واجهه مجمع محاكم المحلة ومنطقه الزهراء .

ووجه محافظ الغربية اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بضرورة تشكيل لجنه هندسية لوضع تصور هندسي لإنشاء كرافانات وأكشاك نموذجية وحضارية لتدشين شارع 306 سعيا لتوفير أكثر من 4 آلاف فرصة ومن المنتظر الانتهاء منه خلال 6 أشهر.

من ناحية أخري أعلن المحاسب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات أنه وضع تصور أولي لدعم وتمويل مشروع شارع 306 من صندوق «تحيا مصر»، وجهاز تنمية المشروعات لإقامة مشروعات خدمية للشباب.

وأشار إلى أنه عقد أكثر من لقاء مع المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمراقق للتأكيد علي إسناد الطرح للشركات مقاولات متخصصه لإنجاز المشروع لخدمة أبناء المحلة .