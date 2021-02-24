وزير الرياضة لـ«الوطن»: نسعى لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر أصبحت محط أنظار العالم، وقبلة تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، وذلك بعد النجاح المبهر الذي تحقق في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، الذي نال إشادة كل دول العالم المشاركة، ومسئولي اللعبة ومسئولي الاتحادات الرياضية في الألعاب الأخرى في العالم، فضلا عن إشادة الاتحاد الدولي لكرة اليد.

التفكير لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2030 أصبح في حوزة اهتمامنا

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التفكير في التقدم لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2030، أصبح في حوزة اهتمامنا.

وتابع وزير الشباب والرياضة قائلا: «لو استطعنا أن نخطف تنظيم المونديال هنخطفه»، لافتا إلى أن مصر أصبحت إحدى الدول المعدودة في العالم، القادرة على تنظيم كل البطولات والأحداث الرياضية الضخمة.

الدولة المصرية كان لها إرادة قوية في نجاح مونديال اليد

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الدولة المصرية، كان لها إرادة قوية في نجاح مونديال اليد، وسارت وراء هذا الهدف الكبير، ووضعته أمامها، وكانت النتيجة كما أردنا.

وأوضح أن هذا الأمر، أثبت للعالم أجمع أن مصر قادرة بإرادتها السياسية على فعل كل هذه الأمور.

وأردف قائلا: «أثبتنا للعالم أن نجاح المعادلة هي مصر، جالنا شكر وتقدير من كل الدول والسفراء، اللي موجودين كلهم كلامهم غير طبيعي عن المونديال، كلهم أشادوا بمصر».

وكانت مصر، نظمت النسخة الـ27 من مونديال كأس العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 إلى 31 يناير الماضي.

وشكل وزيرالشباب والرياضة لجنة عليا برئاسته للاشراف على تنظيم البطولة، وطبقت اللجنة المنظمة كافة الاجراءات الاحترازية، ونظام الفقاعة الطبية، لحماية اللاعبين والمدربين وجميع المشاركين في المونديال من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، أو انتقال عدواه من شخص لآخر، والحفاظ على حياتهم طوال أيام فعاليات البطولة، إلى أن انتهت مراسمها بنجاح مبهر وغير مسبوق.

جدير بالذكر، أن دولة قطر ستنظم النسخة المقبلة من مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والنسخة التي تليها، 2026 ستقوم بتنظيمها كل من المكسيك وكندا.