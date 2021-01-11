«المنشآت الفندقية»: تنظيم بطولة العالم لليد دعاية للسياحة المصرية

قال أنطوان غزال رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية إن إقامة بطولة العالم لكرة اليد رقم 27 بمصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري تمثل دعاية مجانية للسياحة المصرية.

وأضاف غزال لـ«الوطن»، إن مشاركة 32 دولة بالمونديال للمرة الأولى سيجعل اسم مصر يتصدر نشرات الأخبار بكافة الوكالات الإخبارية والقنوات التليفزيونية، وهو ما يغير الصورة الذهنية لمصر بالخارج بصورة إيجابية، كما يوصل رسالة للعالم بأن المقصد السياحي المصري آمن.

وأشار إلى أن الفنادق التي ستستضيف الفرق المشاركة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا، موضحا أن الفنادق التي ستقيم بها المنتخبات لن يسمح بتسكين أي ضيوف بها وذلك لتوفير جو صحي آمن للمشاركين وإبعادهم عن أي مظهر من مظاهر التجمعات أو الاختلاط التي قد تؤدي للإصابة بالفيروس.

وتابع: «فنادق الإسكندرية ستستضيف 8 منتخبات من المشاركين بالبطولة وتم اتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم إصابة أي من الفرق ومسئوليها بكورونا أثناء إقامة البطولة.

فرصة جيدة لتسويق القاهرة والإسكندرية

وأوضح غزال أن نجاح تنظيم مصر لتلك البطولة في ظل الظروف التي يمر بها العالم سيكون له نتائج إيجابية على الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة خاصة أن العديد من دول العالم ترفض حالياً إقامة أي بطولات جماعية في ظل ارتفاع نسب إصابات كوفيد 19.

وأضاف أن البطولة ستكون فرصة جيدة للترويج للإسكندرية والقاهرة.

مئات الملايين سيشاهدون البطولة

وقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن تنظيم بطولة العالم لكرة اليد بمصر فرصة جيدة لوزارة السياحة والآثار لاستغلال الاهتمام العالمي بمتابعة أخبار البطولة في الترويج للمقصد السياحي المصري طوال فترة إقامة البطولة، لافتا إلى أن من المتوقع أن يشاهد تلك البطولة مئات الملايين وهي فرصة ذهبية للترويج والتسويق لمصر انتظارا لعودة السياح بعد انتهاء الجائحة.