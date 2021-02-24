أستاذ تمويل: محاولة تربح الشركات من لقاح كورونا أمر خطير

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن فيروس كورونا المستجد ساعد في تخفيض القدرة التصنيعية للدول وأثر سلبا على البيئة مبينا أن هناك خسائر كثيرة على مختلف دول العالم بسبب كورونا، لذا يجب تنفيذ كثير من التنسيق بين الدول للخروج من حالة الانكماش الاقتصادي لأن الجميع سيصبح خاسر إذا لم يوجد توافق.

يجب التنسيق بين الدول لحل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة عبر برنامج "سكاي بي" في برنامج «أحداث اليوم» المذاع على فضائية extra news، أن التنسيق بين الدول يجب أن يتم في مجال الإنتاج بسبب ضعف الطاقات الإنتاجية بفعل إغلاق بعض المصانع وإشهار بعض الشركات إفلاسها بجانب إجراءات الحجر المنزلي.

يجب تنشيط الاستهلاك وزيادة الإنتاج من أجل استمرار الدورة الاقتصادية

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أنه يجب تنشيط الاستهلاك وزيادة الإنتاج من أجل استمرار الدورة الاقتصادية وهذا الأمر يحتاج التوافق الدولي بعيدا عن الأهداف الإقليمية أو المحلية لكل دولة، مبينا ضرورة منع الشركات من محاولة التربح بسبب اللقاحات وهذا ما ظهر في إحدى الشركات التي منعها الاتحاد الأوروبي من محاولة التربح من بيع اللقاحات في جنوب أفريقيا لأن هذا التربح يعدا أمر خطيرا.

وتابع: مصر تنسق مع الصين بعيدا عن الدخول في صراعات سياسية كما تفعل بعض الدول.

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الصين في نوفمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي في سوق اللحوم الحية.