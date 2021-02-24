ذاكر وتواصل مع معلمك.. كل ما تود معرفته عن منصة «نجوى» التعليمية

أيام قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر أن تبدأ 27 فبراير الجاري، عقب الانتهاء من إجازة نصف العام، ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من المنصات الإلكترونية للطلاب لمساعدتهم على تحصيل المنهج الدراسي الخاص بهم لتجهيزهم لأداء الامتحانات المقرر عقدها لجميع طلاب النقل بنظام امتحان موحد لجميع المواد.

وكان قد خصص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي منصة نجوى لحث الطلاب على متابعة المحتوى العلمي الذي يقدم عليها، مؤكداً أنها تقدم مضمون علمي متميز، يسهل على الطالب فهم كافة العناصر المتعلقة بالمنهج الدراسي، وعلى أساسها يستطيع الطالب الإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، كل ما تود معرفته عن منصة نجوى وخطوات تحصيل المناهج الدراسية من خلالها، واللينك الخاص بها للدخول عليها، كالتالي:

خطوات الاستفادة من منصة «نجوى» التعليمية

- يمكن الدخول على منصة «نجوى» التعليمية لتحصيل المقرر الدراسي من هنــــــــــــــا.

- تعد منصة «نجوى» من أهم المنصات التعليمية والمزودة بأدوات تحليلية من شأنها تعزيز التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى احتوائها على فصول دراسية افتراضية رائعة، ومجموعة متزايدة باستمرار من مصادر التعلم المميزة.

- تمكن المنصة المعلم من التواصل مع طلابه لشرح المواد الدراسية والرد على الاستفسارات الخاصة بهم من خلال حصص على الإنترنت.

- تمكن المنصة المعلم من تكليف الطلاب بالواجبات والاختبارات بسهولة.

- تمكن المعلم من اكتساب فكرة متعمقة عن أداء الطلاب.

- تمكن المنصة الطلاب من حضور الدروس بسرعة فائقة باستخدام محتوى نجوى.

- تساعد المنصة المعلم على تنظيم المكتبة التعليمية ومشاركتها مع الطلاب.

- تساعد منصة «نجوى» الطلاب على تصميم فيديوهات تعليمية مخصصة للطلاب.