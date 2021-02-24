نصائح ذهبية للطلاب تساعد على زيادة التركيز في الامتحانات

مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، يجب على الطلاب اتباع مجموعة من القواعد المهمة في عملية التغذية، وذلك للحفاظ على صحتهم، وكذلك زيادة تركيزهم في الامتحانات، خاصة بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات مجمعة تحتوي على 30 سؤالا اختياريا لصفوف النقل، الأمر الذي لا يحتمل أي نوع من التشتت.

يجب على الطلاب تناول الموز، المعروف عنه بـ«غذاء الفلاسفة»، والبيض المسلوق الغني بالكالسيوم، بحسب ما روته الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لـ«الوطن».

وأضافت خبيرة الأغذية، أنه يجب على أولياء الأمور إعداد وجبات تحتوي على الأسماك والتونة للطلاب، لغناها بـ«الأوميجا 3»، مشيرة إلى أن البطاطا لها فوائد قوية للطلاب لغناها بعنصر البيتاكاروتين.

وحثت «شعير» الطلاب على ضرورة تناول القرع العسلي لاحتوائه على البيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A ويقوي جهاز المناعة.

يجدر بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كشفت عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أنه يجب على الطلاب الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

ولفتت الوزارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لا تضاف للمجموع، لكونها لا تتيح فرصة تقييم الطالب بشكل يتفق مع مخرجات العملية التعليمية، مؤكدة أنه يجب على الطالب الحصول على درجة النجاح في هذه الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت، النماذج الاسترشادية لطلاب صفوف النقل، وطلاب الشهادة الإعدادية، مشددة على الطلاب بضرورة حل هذه النماذج والاطلاع عليها، حتى يسهل عليهم حل الامتحانات النهائية، لكونها تدرب الطالب على شكل الورقة الإمتحانية النهائية.

وشددت الوزارة على أولياء أمور الطلاب، بعدم الذهاب للمدارس أثناء الامتحانات، منعا الازدحام وانتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها حريصة على سير العملية الإمتحانية بشكل جيد يضمن حماية الطلاب والمعلمين.