تحول نوعي في سياسة اللقاحات.. «الصحة» تسمح بأخذ متعافي كورونا له

في تحول نوعي في سياسة إعطاء اللقاحات، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي إمكانية أخذ المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، للقاحات، عقب التسجيل عليها في منظومة الوزارة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، في فيديو بثته القناة الرسمية للوزارة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، إن الأفراد الأكبر من 18 عاما هم من يستطيعون حتى الآن أخذ اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «عيد»: «اللي خد العدوى يقدر ياخد التطعيم بعدها بشهر تقريبا».

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، في الوزارة، إن الفئات الأولى بأخذ لقاحات كورونا حاليا بعد الأطقم الطبية هم الأشخاص الأكبر في السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأورام، والاعتلال الكلوي.

وأضاف «عبدالفتاح»، في «الفيديو»، أن أي شخص قد يتوجه لأخذ لقاح كورونا، وهو لديه أعراض لأي مرض تنفسي؛ فيجب الانتظار لحين زوال تلك الأعراض ثم يأخذ اللقاح.

وأوضح أنه ضمن موانع أخذ لقاح كورونا هو السن الأقل من 18 عاما، والسيدات الحوامل، موضحا أنه يجب على أصحاب الأمراض المناعية استشارة الطبيب المعالج قبل أخذ التطعيم أولا.

وطمأن الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، المواطنين بأنه لم تظهر أي أعراض خطرة على الأفراد الذين أخذوا لقاحات كورونا من الأطقم الطبية بمصر حتى الآن، لافتا إلى أن تلك التطعيمات آمنة.

ومن المقرر أن تتوفر لقاحات كورونا بالمجان لبعض الفئات بينها الأطقم الطبية والمواطنون غير القادرين، وأن تتوفر برسوم رمزية لا تتجاوز 200 جنيه للجرعتين للقادرين.