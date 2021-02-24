«الصحة»: تطعيم شلل الأطفال الجديد هام ولا يغني عنه باقي التطعيمات

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن مصر أعلنت وفي عام 2006 خلوها من مرض شلل الأطفال بشكل كامل من قبل الجهات المعنية الدولية، حيث إن آخر حالة شلل أطفال جرى تسجيلها في مصر تعود لعام 2004، وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بعدد من الأنشطة من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال عبر تحديث أنظمتها، ومنع انتقال المرض من الدول المتوطن فيها.

وأضاف «عيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي، رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لتطعيم الأطفال ستبدأ من 28 فبراير وتستمر حتى 3 مارس، وتهدف الوزارة بها زيادة تطعيمات الخاصة بشلل الأطفال لضمان مستوى أعلي من الوقاية لهم: «في المعتاد يتم تطعيم الأطفال بعدد 7 جرعات بالتطعيم الفموي منذ الولادة وحتى سن العام ونصف، ولكن التطعيم الجديد بات حاليا ثنايئ التكافؤ بعد تعديله من قبل منظمة الصحة العالمية».

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أن الحملة تستهدف كافة الأطفال المصريين والأجانب الموجودين على الأراضي المصرية لمنع ظهور المرض مرة أخرى وبهدف رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، ورفع الحالة المناعية للاطفال القادمين من الدول التي يتوطن فيها ذلك المرض.

وأكد «عيد» أنه سيتم تنفيذ الحملة بفرق متحركه عبر حملات «طرق الأبواب» من شقة لأخرى، حتى يتم تغطية كافة محافظات الجمهورية، مع الدفع بعدد من الفرق الثابته التي ستكون في جميع الوحدات الصحية وفي الأسواق وأماكن تجمعات المواطنين على مستوى الجمهورية: «بيكون معاهم الكارنيهات الخاصة بالوزارة ومعاهم الإشراف بتاعهم كامل، والعملية بتكون مؤمنه بجيمع النواحي مع إبلاغ الأقسام ومديريات الأمن لتأمينها».

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي إلى أنه من قام بتلقي التطعيمات الروتينية المعتادة فلن يغنيها الخضوع للتطعيم الجديد بالحملة: «لازم ناخد التطعيم بالحملة، والطعم أمن وبالمجان لجميع المصريين وغير المصريين».

وفي سياق متصل، أكد «عيد» إلى أن وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قاما بوضع خطة لضمان سلامة الطلاب مع عودة للدراسة: «للطلاب القلقانين اطمنوا تماما لدينا خطط لتأمينكم، كما تم وضع خطة لتأمين الفرق المشاركة في بطولة الرماية وبطولة السلاح العالمية المقامين في مصر».