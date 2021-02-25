الحكومة تخطط لإنشاء 8 مدن جديدة إضافية بينها «الغردقة والأقصر»

كشفت مصادر حكومية، عن تخطيط الدولة لإنشاء 8 مدن من مدن «الجيل الرابع» الجديدة في الفترة المقبلة، في ضوء مخطط الدولة لإنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.

30 مدينة تستوعب 30 مليون نسمة

ويبلغ عدد المدن الجديدة التي تعمل الدولة على تنفيذها حالياً قرابة 22 مدينة وتجمع عمراني جديد، يستوعب قرابة 30 مليون نسمة على مساحة نحو 580 ألف فدان، باستثمارات نحو 690 مليار جنيه، بما يوفر الملايين من فرص العمل، كما أوضحت المصادر.

وعن المدن الثمانية الجديدة، قالت المصادر إنها ستكون كلاً من الأقصر الجديدة، والغردقة الجديدة، وغرب بورسعيد، والسويس الجديدة، وبني مزار الجديدة، ونجع حمادي الجديدة، والنوبارية الجديدة، وسفنكس الجديدة.

أهداف إنشاء المدن الجديدة

وأوضحت المصادر، أن إنشاء المدن الثلاثين الجديدة يأتي لزيادة الرقعة المعمورة في مصر، لتحقيق 4 أهداف رئيسية لدى الحكومة، أهمها تخفيف الضغط على المدن القائمة بالفعل منذ سنوات طويلة داخل محافظة القاهرة أو غيرها من عواصم المحافظات.

وأشارت المصادر إلى أن مدن الجيل الرابع تعمل على توفير مسكن ملائم ومناسب لكافة الفئات المجتمعية، حيث أنها تتضمن مختلف نوعيات الإسكان، بداية من الفيلات، وحتى إسكان محدودي الدخل، والإسكان الاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن الدولة تراعي في مدن الجيل الرابع أن تكون تلك المدن تجمعات آدمية متكاملة الخدمات، وأن يتواجد فيها مصادر وموارد دخل ورزق للمواطنين، عبر إقامة مجتمعات صناعية تشمل مناطق تجارية وصناعية، لتكون المدن الجديدة خير معين لتوفير الملايين من فرص العمل للمصريين، سواء خلال إنشائها، أو عقب الانتهاء منها.

مدن أنشئت طوال 40 عاماً

ولفتت المصادر إلى أنه خلال الفترة من 1977 حتى عام 2014 لم يتم إنشاء سوى 24 تجمع عمراني جديد خلال 40 عاماً، موضحة أن التكلفة التقديرية لتلك المشروعات كانت 75 مليار جنيه، وأنها لم تكن كافية لاستيعاب الزيادة السكانية غير المنضبطة التي تحدث في مصر.