بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا في السوق المحلي اليوم الخميس الموافق 25 فبراير، وذلك بعد أن شهدت أسعار بورصة الدواجن تذبذب خلال الشهرين الماضيين، بارتفاع وانخفاض طفيف في الأسعار، متأثرا بالقوى الشرائية الخاصة بالمواطنين، والتي تتحكم بها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للجمهور على مدار اليوم، متوسط أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية، وفقًا لجولة ميدانية قامت بها الجريدة على عدد من الأسواق مثل سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، وبولاق الدكرور وإمبابة، وجاءت الأسعار كالتقرير التالي:

أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة بجريدة «الوطن» أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يتراوح ما بين 27 إلي 30 جنيه في السوق المحلي باعتباره السعر الذي يصل للمستهلك النهائي، كما وصل سعر «الساسو» إلى 32 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البانية إلى 60 جنيها.

أسعار أسعار الكتاكيت اليوم

ووصل سعر الكتاكيت البيضاء والبلدي اليوم لسعر يتراوح ما بين 3.75 و7 جنيها، كما وصل سعر كيلو الدواجن البلدي إلى 37 جنيهًا للكيلو، كما استقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، كما وصل سعر كرتونة البيض للمستهلك حوالي 40 جنيه.

إنتاج مصر من الدواجن

وعن إنتاج مصر من الدواجن لعام 2021، فنجد أن حجم الإنتاج المحلي من الدواجن ارتفع إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، ويبلغ إنتاج مصر من البط حوالي 4 ملايين طائر، أي ما يعادل حوالي 7% من إنتاج الدواجن، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كما يبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.