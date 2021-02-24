بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021 في مصر

حافظت أسعار بورصة الدواجن على استقرارها منذ بداية العام في السوق المحلي، حيث ثبتت الأسعار بسبب توافر المعروض، ويري العاملون في مجال تربية ونجارة الدواجن، أن الأسعار المعلنة هي أقل من سعر التكلفة وهو الأمر الذي يؤثر على صغار التجار.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للجمهور على مدار اليوم، متوسط أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية، وفقًا لجولة ميدانية قامت بها الجريدة على عدد من الأسواق مثل سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، وبولاق الدكرور وإمبابة، وجاءت الأسعار كالتقرير التالي.

بورصة الدواجن في السوق المحلي

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة بجريدة «الوطن» أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يتراوح ما بين 27 إلي 30 جنيه، مضيفًا أن سعر «الساسو» وصل إلى 32 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البانية إلى 60 جنيها.

وسجلت أسعار الدجاج البلدي 37 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كرتونة البيض للمستهلك حوالي 40 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتاكيت البيضاء والبلدي اليوم بما يتراوح ما بين 3.75 و7 جنيهات.

انتاج مصر من الدواجن

وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، ويبلغ إنتاج مصر من البط حوالي 4 ملايين طائر، أي ما يعادل حوالي 7% من إنتاج الدواجن، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.