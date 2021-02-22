بورصة الدواجن اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر.. تبدأ من 25 جنيها

تتابع ربات المنازل أسعار بورصة الدواجن بشكل يومي، حتى يمكنها تحديد ميزانية الشهر، والكميات التي تسمح بها مصروفات الأسرة لشرائها، ومن حسن الحظ فأن أسعار الدواجن بكل مشتقاتها مستقرة منذ بداية العام، ولكن تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للجمهور على مدار اليوم، متوسط أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية، وفقًا لجولة ميدانية قامت بها الجريدة على عدد من الأسواق مثل سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، وبولاق الدكرور وإمبابة، وجاءت الأسعار كالتقرير التالي..

أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي

استقرت أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية، لكن الباعة يؤكدون أن الإقبال يكون على مشتقات الدواجن مثل البانيه والأوراك والهياكل، مقارنة بشراء الدجاجة كاملة، وجاءت الأسعار كالآتي..

سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء... من 25 إلى 30 جنيهًا.

أما الكيلو جرام من البانيه فتراوح ما بين 70 إلى 85 جنيهًا.

بالنسبة للأوراك فوصل سعر الكيلو جرام منها 34 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 39 جنيهًا.

أما سعر الهياكل فوصل نحو 24 جنيهًا للكيلو.

الكبد وقوانص الدجاج وصل سعر الكيلو إلى 21 جنيهًا.

الكيلو جرام من الدجاج البلدي وصل إلى 36 جنيهًا.

ووصل سعر الأرانب الشمورت «وزن 1.5 كيلو جرام» نحو 50 جنيها للواحد.

والأرانب الكبيرة وصل سعر الكيلو جرام منها إلى 30 جنيها.

ووصل سعر الجملة للبط الأبيض ما بين 30 و32 جنيهًا.

يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي بين 45 إلى 46 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من لحوم الرومي مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا بسعر يتراوح بين 42 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

ومتوسط سعر الديك الرومي حي نحو 350 جنيه «7 كيلو جرام».

أما بالنسبة لكرتونة البيض ووصل سعر الواحدة منها نحو 40 جنيها في الأسواق العادية، وتصل حتى 43 جنيها في السوبر ماركت.

سعر الكتاكيت، تراوح سعر الكتكوت من 3.5 إلى 7 جنيهات حسب الشركة ونوعه.

إنتاج مصر من الدواجن

ارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.