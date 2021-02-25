«هراجع قراءة العداد».. خدعة «فران الهرم» للتحرش براقصة شهيرة داخل شقتها

«كشاف نور هراجع قراءة العداد، ووصلات الكهربا اللي جوه الشقة»، تلك الكلمات كانت بمثابة حيلة من «فران» لراقصة شهيرة داخل شقتها في الهرم، أوهمها بأنه موظف في وزارة الكهرباء، وطلب منها بفتح باب الشقة حتى يراجع الوصلات؛ للتأكد من عدم وجود أي أجهزة كهربائية تعمل خارج العداد.

أشهر مطواه في وجهها

استجابت الراقصة لطلب الشاب الثلاثيني وفي أثناء دخوله الشقة، أسرعت في الاتصال بمالك الشقة، وأخبرته بوجود شخص يدعى أنه «كشاف نور» يراجع الوصلات بالشقة، عندها أسرع المتهم في إشهار سكينا كان يخفيه بين طيات ملابسه، وهدد المجني عليها بالقتل إذا لم ترضخ لطلبه، وتمكن من توثيق يديها من الخلف، ثم دفعها داخل غرفة النوم، وأغلق بابها

مالك الشقة وحارس العقار أنقذا الراقصة

في تلك اللحظات فهم مالك الشقة أن الراقصة في موقف صعب وتتعرض لمؤامرة فاتصل بحارس العقار طالبا منه الصعود إلى شقتها، والتأكد مما تتعرض له، فأسرع إلى الشقة مع الجيران، وتمكنوا من تخليص الفتاة من الاغتصاب، وأمسكوا بالمتهم واتصلوا بقسم شرطة الهرم، وألقي القبض عليه واقتادته الشرطة إلى قسم الشرطة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

الراقصة : خدعنى وهددني بالقتل

نسبت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع في اغتصاب الراقصة وانتحال صفة موظف كهرباء، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها حول الحادث، وأكدت التحريات صحة الواقعة.

وقالت المجني عليها إنها تعرضت لخديعة من المتهم، ولولا اتصالها بمالك الشقة لما نجت منه بعد أن هددها بالقتل بمطواة كانت في ملابسه، وقت دخول الشقة.