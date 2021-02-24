الديهي: تعديلات «الأحوال الشخصية» ضرورية.. عندنا هبل في زواج القاصرات

تحدث الإعلامي نشأت الديهي، عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث ذكر أن القانون يفترض أن يتم مناقشته اجتماعيًا ودينيًا وعلى كافة المستويات لكونه يمس أحوال المواطنين في بيوتهم، وهناك ضرورة لصدور قانون جديد للأحوال الشخصية لمراعاة المستجدات، والطوارئ التي طرأت علينا بهدف تنظيم حياة الناس بشكل يحقق راحتهم.

هناك حالة طلاق كل دقيقتين في مصر

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هناك حالة طلاق كل دقيقتين في مصر، ومعدلات الطلاق وصلت لـ 225 ألف حالة خلال العام الماضي، فقانون الأحوال الشخصية الجديد، يعالج قضية خطيرة مثل زواج القاصرات، «في حالة هبل في زواج القصر».

القانون عالج موضوع الحضانة والاستضافة والرؤية والنفقة

وأوضح الإعلامي، أن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، وأن يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

تحول حضانة الأب من المرحلة الـ 16 للمرحلة الرابعة

وأشار إلى أن القانون عالج موضوع الحضانة والاستضافة والرؤية والنفقة، وتحول حضانة الأب من المرحلة الـ 16 للمرحلة الرابعة، كما عالج موضوع فسخ الخطبة، كما يعاقب بالحبس الزوج الذي يتزوجه بزوجة ثانية دون علم زوجته الأولى، مؤكدًا أن القانون الجديد يجرم إخفاء الزواج الثاني عن الزوجة.

وشدد على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد جدير بالمناقشة والتداول في كافة الأوساط.