أسامة الأزهري: الأموات يتألمون لحال أقاربهم الأحياء

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن الأموات يشعرون بأقاربهم الأحياء، ويدركون بحالهم ويتألمون لما هم عليه من حال سئ، ويفرحون عندما يحدث ما يفرحهم، ومن يهدي إليه عمل صالح يشعر به ويصل إليه أيضا، كما أنه وبين الحين والآخر يجب على الأحياء زيارة الأموات؛ لأنهم يشعرون بذلك أيضا ويسرهم.

وقال «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، إن التعامل بين المسلمين والمسيحين يجب أن يرتقي من مبدأ التعامل العادي إلى رتبه «الإحسان»؛ إذ أنه وفي حال تحقيق ذلك، سيكون أفضل من مرتبه الإتقان؛ لأن الله جعل الإحسان أعلى منه بدرجة.

وأضاف مستشار الرئيس، أن الإحسان هو الإتقان مع الحب، ولكن الأخير هو أن يؤدي الشخص عمله فقط، سواء كان مصاحبا له الحب من عدمه: «الإحسان معناه التجويد والتجميل والزيادة عن المطلوب في العطاء، وهي قضية الوجدانيات اللي بتفرق كتير أوي».

وأوضح الدكتور الأزهري، أن الطموح والهمة والعزم لا سقف لهما، وكلما كان لدى الشخص عزم أكبر ستأتيه الأمور العليا في مجاله أيا كانت، لافتا إلى أنه من الضروري على الأباء تعظيم روح الهمة في الأبناء، وعدم العمل على كسر أحلامهم وطموحاتهم؛ لأن قوة الإرادة والمقدرة على التنفيذ، واجتياز عشرات المحبطات حتما سيصل الفرد بعدها إلى مبتغاه، ما يساعد على عبور ذلك القراءة في همم العظماء.