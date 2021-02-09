تعرف على جدول امتحانات كلية الطب البيطري بجامعة المنوفية

أعلنت كلية الطب البيطري جامعة المنوفية، جدول الامتحانات النظرية لطلاب جميع الفرق الدراسية في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، حيث تبدأ الامتحانات يوم 20 من شهر فبراير الجاري وحتى 20 من شهر مارس المقبل.

شروط دخول الامتحانات

وأعلن مجلس الكلية شروط الامتحانات للطلاب، والتي شملت إجراء الامتحانات من الساعة العاشرة صباحا للفرق الأولى والثانية والرابعة والخامسة، والساعة الوحدة ظهرا للفرق الثالثة، على أن يلتزم الطلاب بإحضار الأدوات الخاصة بهم وإثبات الشخصية ويحظر استخدام التليفون المحمول داخل اللجنة، ومنع دخول الطلاب بعد عشر دقائق من بدء الامتحانات، ومن شروط الكلية للامتحانات، أن يمنع دخول الطلاب بعد عشر دقائق من بدء الامتحانات إلا بتصريح من إدارة الكلية وبعد نصف ساعة لا يسمح بدخول الطالب نهائيا، وتقام الامتحانات للفرق الأولى والرابعة في الطابق الخامس من مبنى الكلية، وباقي الفرق في الدور الأول علوي بمبنى المعامل.

البالطو الأبيض والأدوات الخاصة وإثبات الشخصية

وأوضحت الكلية أنه على جميع الطلاب مراجعة لوحة الإعلانات للاطلاع على أي تغيير قد يطرأ على الجدول، مشددة على أن الطلاب يجب عليهم إخطار الأدوات الخاصة والبالطو الأبيض وإثبات الشخصية، كشرط من شروط دخول الطلاب الامتحانات.

ولم تشترط الكلية حضور الطلاب بالكمامة ولم تنوه كلية الطب البيطري بجامعة المنوفية عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة أثناء الامتحانات في شروطها مع إعلان جدول الامتحانات المحدد.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قد أعلن في وقت سابق، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على عودة امتحانات الفصل الدراسي الأول الجامعي في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، حيث منح المجلس للجامعات سلطة اختيار ونمط وآليات تنفيذ الامتحانات وفقا لظروفها، مؤكدا على التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.