«مصر الخير»: إحدى السيدات الغارمات أقسمت على قطع إصبعها بعد سجنها

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، عددا من الغارمات اللائي أفرج عنهن بعد أن دفعت لهم المؤسسات الخيرية الأموال المطلوبة منهم، في ظل دعم الدولة للمواطنين، خلال برنامج «معكم»، الذي يُعرض على شاشة «CBC».

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين والغارمات بمؤسسة مصر الخير، إن كل الغارمات بعد خروجهم من السجن لديهن الهمة ليكن منتجين، ويعملن على إيجاد فرص عمل لهن، ويؤسسن عدة مشاريع، كما يعملن في تكاتف معا، من أجل عدم عودة هذه الأيام الصعبة مرة أخرى.

وأضافت سهير عوض، أن «أحد الغارمات ضمنت أخيها، ولكنها بصمت أن تقطع أصبعها عندما تخرج من السجن، خاصة أن عمرها 69، وأقسمت أنها لن تبصم على أي شيء آخر».

وأشارت مدير البرنامج، إلى أن مصطلح الغارمين والغارمات يشمل الرجل والمرأة، لافتة إلى أن السيدات نسبة منهم من الغارمات؛ لأنهن يضمن أبناءهن أو أزواجهن أو أخواتهن، منوهة إلى أن هناك أسرة كاملة في السجن بسبب الأموال.

فيما قالت السيدة شيماء، الغارمة، إنها لن تتصدر لأي شخص لتكون غارمة مرة أخرى، حتى لو كان شقيقها؛ لأنها شاهدت أيام صعبة في السجن بعد حبسها.

وشكرت شيماء مؤسسة «مصر الخير»؛ لمساعدتها الأشخاص، وحرصها على إخراج السيدات الغارمات ضمن مبادرة «خلاويص لسه»، من أجل إخراج الغارمات من السجون في عيد الأم المقبل، لكي يقضين أيامهن مع أسرهن.