مسلسل «عش الدبابير» يغير ملامح عمرو سعد (صور)

يستأنف الفنان عمرو سعد، تصوير مشاهده في مسلسل «عش الدبابير»، أمام الفنان مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه حول صديقان يتشاركان الأمور سويا، وتتطور الأحداث بتزايد الصراعات، في إطار من التشويق والإثارة.

ويظهر عمرو سعد بشكل مختلف عن الأدوار السابقة التي قدمها، وتشاركه الأحداث الفنانة ياسمين رئيس.

من ناحية أخرى، يكثف المخرج أحمد خالد موسى، عدد ساعات التصوير للحاق بالسباق الرمضاني.

مسلسل «عش الدبابير» بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، ودلال عبدالعزيز، ووليد فواز، ومعالجة وسيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.