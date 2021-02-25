كل ما تريد معرفته عن النماذج الاسترشادية ومنصة المذاكرة وشكل الامتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، بعض القرارات الخاصة بالامتحانات، كما طرحت النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للطلاب، وأصدَرت عددًا من القرارت والتوجيهات نرصدها لكم كما يلي:

إعلان النماذج الاسترشادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، والتي ستتكون من 3 نماذج لكل صف دراسي لكي يتعرف الطلاب على شكل ونوعية الأسئلة في هذا النوع من الامتحانات.

ويتاح الآن للطلاب تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك، والاستعداد للامتحانات المقبلة

وسيكون الامتحانات من الصف الرابع الابتدائي للصف الثالث الإعدادي على شكل الامتحان المُجمع، الذي يطبق لأول مرة، حيث ستضم الورقة الامتحانية أسئلة مُجمعة لـ5 مواد وهي «اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية».

شكل الامتحان

سيكون امتحان الشهادة الإعدادية هو امتحان تقييمي، غير مضاف للمجموع، حيث سيكون الامتحان في محتوى الفصل الدراسي الأول، وهنا يتمّ تقييم الطلاب بدرجة اجتيازه للامتحانات، حيث سيحق للطالب الذي سيجتاز الامتحان دخول امتحان الفصل الدراسي الثاني، أما من لم يجتاز الامتحان فسيكون له فرصة ثانية لخوض الامتحان التقييمي.

رسالة للطلاب

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة للطلاب بمختلف مراحل التعليم، قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدءا من 27 فبراير الحالي، بعد تأجيلها منذ 3 يناير الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا، قائلة: «جاوبوا على أسئلة الامتحان المجمع في نفس ورقة الامتحان، أمنياتنا بالتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب».

وأوضحت وزارة التعليم، أنّ أسئلة الامتحان المجمع ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وسيتمّ تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر.

لطلاب إعدادي وثانوي: ذاكروا من محتوى نجوى

نصح الدكتور طارق شوقي، وزوير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الشهادة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية، بالمذاكرة من منصة التعليم «نجوى»، موضحًا أنَّ المنصة تعتبر فرصة ذهبية للطلاب للاطلاع على المحتوى الدراسي بشرح مبسط وسهل.

وأضاف «شوقي» في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،: «محتوى نجوى يتيح للطلاب الوصول إلى مصادر التعلم التفاعلية المتعددة لمذاكرة الدروس بشكل أمتع»، مؤكّدًا أنَّ المحتوى يهدف إلى توفير شرح مبسط للمناهج العلمية لتعزيز الفهم وليس الحفظ طبقًا لنظام التعليم الجديد.

ولفت إلى أنَّ محتوى نجوى يعتبر منصة تعليمية عبر الإنترنت مزودة بأدوات تحليلية تسهم في تعزيز التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى فصول دراسية افتراضية مميزة، ومجموعة متزايدة باستمرار من مصادر التعلم المميزة.

تعمل إيه لو ابنك مصاب بكورونا؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنتهاء جميع الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل، بدءا من السبت المقبل، وسط تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنَّ الطالب المصاب بفيروس كورونا أو مخالط لشخص مصاب لن يسمح له بدخول لجان الامتحانات، مشددة على أنه لن يسمح له بالتواجد داخل المدرسة، مع احتفاظه بحقه في امتحانات الفصل الدراسي الأول، في الدور الثاني، بنفس درجات الدور الأول.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، رسالة عاجلة لأولياء الأمور، قائلة: «لو ابنك مصاب بفيروس كورونا أو يشعر بارتفاع في درجة حرارته متنزلهوش يمتحن، حرصًا على سلامته هو وزملائه»، مؤكّدة أنَّ «فرصة الامتحان مش هتضيع على الطالب، وسيعقد امتحان له في الدور الثاني بنفس درجات امتحان الدور الأول، شرط أن يكون هناك مستندًا طبيًا معتمدًا يؤكّد أنَّ الطالب بالفعل مصابًا بفيروس كورونا وقت عقد الامتحانات».