«الهجرة» تعقد أول اجتماع لها على clubhouse مع مصريين في الخارج

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أول اجتماع لها على تطبيق clubhouse مع مجموعة من المصريين في الخارج داخل أكثر من بلد، موضحة أنّ الاجتماع سيتجدد كل يومين، لمعرفة المشكلات والصعوبات التي يواجهها المصريين في الخارج، ومساعدتهم على تجاوزها وحلها.

وأوضحت مكرم أنّ الاجتماع يأتي في إطار تواصل المصريين في الخارج مع وزارة الهجرة، التي تعد حلقة الوصل بينهم وبين وطنهم الأم مصر، إذ إنّها الجهة المختصة والرئيسية بإدارة ورعاية شؤون المصريين المقيمين خارج الدولة، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات التي تهتم بذات الشأن، تحت رعاية مجلس الوزراء.

وقالت وزيرة الهجرة، إنّ الوزارة قدّمت يد العون لعدد كبير من المصريين خلال أزمة كورونا، حيث عادوا إلى مصر دون عمل، ما دعا الوزارة لتدشين مبادرة «نورت بلدك»، لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين، والتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج، تمهيدًا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم.

ولفتت مكرم، إلى أنّ الوزارة تعقد كل فترة معسكر «اتكلم عربي»، للأطفال المقيمين في الخارج، ليتحدثوا اللغة العربية ويتعرفوا على العادات والتقاليد المصرية، كي لا يكونوا بعيدين عن مجتمعهم مصر، موضحة أنّ المعسكر يستهدف بالأساس تعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، ويدعوهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط التحدث باللغة العربية.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنّها تتحدث مع الأطفال وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم، ومعرفة الأكلات المصرية التي يحبونها، أو المقتنيات المصرية التي يحتفظون بها في منازلهم، ومعلوماتهم عن مصر.

وأشارت مكرم، إلى أنّ «الهجرة» وزارة مستحدثة، جاءت تلبية لنداءات المصريين في الخارج، بهدف تكوين رأي عام وطني يساند القضايا الوطنية والقومية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات المصريين في الخارج.