إيداع قاتل والدته بنجع حمادي مستشفى الأمراض العقلية والنفسية

قررت نيابة نجع حمادي، نقل الموظف المتهم بقتل والدته داخل مسكنها بـ«نجع خضر»، دائرة المركز، وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لإخضاعه للفحوص الطبية بغرض التأكد من إصابته بمرض نفسي وانفصام في الشخصية من عدمه، مع مراعات تجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، تلقى إخطاراً الإثنين الماضي بمصرع «رقية فاوي متولي»، 75 عامًا، مقيمة بقرية نجع الخضر، بمركز نجع حمادي، وتبين أن ابنها، موظف بالسكة الحديد، ضربها بعصا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

جرى نقل جثة الأم إلى المستشفى، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكنت قوات شرطة مركز نجع حمادي من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف أمام المباحث، بارتكاب الواقعة.

وأكدت تحريات المباحث في مركز شرطة نجع حمادي، أن المتهم موظف في هيئة السكة الحديد، أصيب منذ عدة سنوات، بانفصام في الشخصية، وكان منعزلاً ودائم الشجار مع والدته في المنزل وباقي أفراد أسرته، وحاولت الأسرة علاجه عشرات المرات لدى الأطباء النفسيين في القاهرة وفي محافظة قنا، ولكن حالته لم تتحسن.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام مباحث مركز شرطة نجع حمادي، في الوقت الذي بدأت فيه النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، مساء اليوم الاثنين، بمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة جثة المجني عليها.

وقال المتهم إنه انهال عليها ضرباً على رأسها، مشيراً إلى أنه لم يكن يعرف أنها ستموت بسبب ضربه لها، وأبدى ندمه على فعلته، مشيراً إلى أنه قام بضربها لأنها لا تحترمه ولا تستمع لكلامه.

وتابع في اعترافاته، بحسب مصدر أمني: «قلت لها وأنا باضربها ليه مش بتسمعي كلامي، ليه مش عملتيلي كوباية شاي، ليه مش بتشدي السيفون بتاع الحمام، ليه مش بتحترميني، كل ما أقول على حاجة تقولي لا، علشان كدا أنا ضربتها، ومكنتش عارف أنها هتموت».