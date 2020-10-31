تفاصيل جريمة نجع حمادي.. بدأت بـ"ليلة حمراء" وانتهت بقتل الزوج

ليلة حمراء بين امرأة متزوجة وعشيقها في إحدى قرى نجع حمادي، بمحافظة قنا، انتهت بقتل الزوج، الذي ضبطهما في أحضان بعضهما على سرير الزوجية، ورغم محاولة الجناة التستر على جريمتهما، واختلاق الزوجة رواية قيام اللصوص بمهاجمته أثناء سرقة الجاموسة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة الواقعة بعد 4 أيام.

سيناريو الجريمة، الذي كانت بطلته الزوجة "الخائنة"، عندما خرجت في وسط الشارع الذي تقطن به، لتصرخ بدموعها الكاذبة: "الحقوني اللصوص قنلوا زوجي"، ليهرع الأهالي إلى منزل المجني عليه، ليجدوه غارقاً في دمائه عند مدخل المنزل، وقد تهشم رأسه تماماً.

وتمكنت مباحث قنا من كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل بنجع حمادي مقتولاً في منزله، حيث تبين قيام زوجته وعشيقها بقتله، بعد أن شاهدهما يمارسان الرذيلة على فراشه.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، بلاغاً بالعثور على جثة "حمادة زكي صالح"، 40 سنة، عامل، ملقاه في منزله بقرية "أبو عارف" بنجع حمادي، وانتقل إلى مكان الحادث العميد محمد ياسر، مدير المباحث، حيث تبين أن الجثة ملقاه في مدخل المنزل، وبها أثار ضرب على الرأس بحجر، وادعت زوجته أن اللصوص حاولوا سرقة الجاموسة وقاومهم فقتلوه.

وكشفت تحريات اللواء عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، والعقيد سامح نجيدة، وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي، أن مرتكبي الحادث عما "عزة. ب."، زوجة المجنى عليه، وعشيقها "عاطف ف. ف."، نجار مسلح، حيث فوجئا باستيقاظه أثناء ممارستها الرذيلة، وهدد بفضحهما، فقاما بخنقه وضربه بحجر وقتله، تم ضبط المتهمين وقرر مدير نيابة قنا حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.

اعترفت "عزة ب. ك."، المتهمة بقتل زوجها في نجع حمادي بمحافظة قنا، أمام اللواء عاطف أبوالوفا، رئيس فرع الأمن العام، بارتكاب الواقعة، بعد ارتباطها بعلاقه غير شرعية مع المتهم الثاني "عشيقها"، حيث كانت تطلبه بعد نوم زوجها في الساعات الأولى من الليل.

وقالت الزوجة القاتلة، في اعترافاتها، إن زوجها استيقظ في يوم الواقعة، دون أن تشعر به، إلا عندما دخل غرفة نومها ووجدها في أحضان عشيقها، مشيرةً إلى أنه أصيب بصدمة عصبية ولم ينطق بكلمة واحدة، وبعد ان استعاد وعيه حاول الاعتداء على عشيقها، ولكنه لم يستطع، فهدد بفضح أمر زوجته، فقام شريكها بدفعة على السلم، ثم خنقه من رقبته.

وتابعت: "بعدها قمت بإحضار حجر، وانهلت على رأسه ضرباً، حتى تأكدنا من موته، وبعدها بدقائق خرج عشيقي من المنزل، وقمت بالصراخ وعندما حضر الأهالي، أخبرتهم بأن اللصوص حاولوا سرقة الجاموسة وقاموا بقتل زوجي"، وأضافت: "ظننت أنني خدعت رجال الشرطة، إلا أنه بعد 4 أيام فوجئت بهم يقبضون علي".

تم ضبط المتهمين، وتحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة، أمر مدير نيابة قنا بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.