4219 فرصة عمل وراتب يصل لـ8 آلاف جنيه.. أبرز وظائف القوى العاملة

وفرت وزارة القوى العاملة، 4219 فرصة عمل للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 حتى 8000 جنيه في بعض المهن، سواء شركات أو مصانع قطاع خاص في 9 محافظات وذلك خلال شهر فبراير الحالي.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ النشرة التوظيفية تهدف إلى عرض الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني من هنا.

وترصد السطور التالية أبرز الوظائف التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة، والتي أوضح الوزير أنّها متوفرة بمحافظات القاهرة والشرقية والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والبحيرة.

وظائف وزارة القوى العاملة

فرص عمل في القاهرة

- 100 مندوب توزيع و500 مراقب جودة، و1500 مشغل، و21 مهندسًا براتب يصل لـ4350 جنيهًا، في مصنع بمنطقة السادس من أكتوبر بمجمع سي بي سي الصناعي.

- 3 مهندسين ميكانيكا براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 8 آلاف جنيه.

- 3 فني جودة براتب يصل لـ6 آلاف جنيه.

- 5 فرص عمل لذوي القدرات براتب يبدأ من 3 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.

- 20 شيف شواية، و50 عامل إنتاج، و20 شيف جزارة، و30 سائقا براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.

- 10 موظفين خدمة عملاء، و10 عمال تعبئة وتغليف، و5 مشغل ماكينات، و4 فنيين صيانة، و5 مدراء أفرع، و10 مدراء أغذية، و25 مشرف بقالة جزارة.

- 55 كاشير براتب 2800 جنيه.

- 40 منسق ممرات و40 بائع بقالة، و40 بائع جزارة، و80 عامل مخازن براتب 3450 جنيها.

- 20 عامل نظافة براتب 2400 جنيه.

- 50 مندوب مبيعات براتب 3 آلاف جنيه، و50 فني صيانة.

فرص عمل في الشرقية

- 108 عمال إنتاج، و2 كيميائي بكالوريوس علوم، ومهندس زراعي، أخصائي IT، أخصائي تخطيط حاصل على شهادة CMA براتب يبدأ من 5000 جنيه.

- مدير تخطيط حاصل على بكالوريوس تجارة وشهادة NPA ويبدأ الراتب من 8000 جنيه.

- 25 كاشير، و15 خدمة عملاء، و2 مصمم جرافيك، و33 سائق درجة أولى، و42 نساجا، وأخصائي أمن صناعي وعامل خلاطة، وعامل ممر، ونجار وسباك وعامل زراعي.

- 3 محاسبين، و3 مهندس كهرباء، و30 مساعد نساج، و20 فني تجهيزات للشباب من مختلف المؤهلات في شركة النساجون الشرقيون.

- 84 فرصة عمل لذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة لشغلها في المصانع والشركات.

فرص عمل في القليوبية

- 5 نساجين، و10 ميكانيكي، و8 عمال تعبئة، و39 عامل إنتاج، و5 عتال بيومية 100 جنيه.

فرص عمل في الدقهلية

- 24 عامل إنتاج، و10 مراقبين جودة، و7 مندوب مبيعات براتب يصل لـ3600 جنيه.

- 5 محصلين، 4 سائقين براتب 3500 جنيه.

- 2 مراجع ميداني، و33 عامل خدمات معاونة، و8 عمال عاديين، و9 عمال خياطة، و16 بائعا، وفرد أمن.

فرص عمل في الغربية

- 4 محاسبين، 4 مشرفين عمال، و5 مشرفين جودة، و10 مندوب مبيعات، و3 مدرسين لغة إنجليزية بخبرة لا تقل عن سنتين، ويجب ألا يزيد السن عن 35 سنة، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

- 15 عامل، و3 أمناء مخزن.

وظائف عمل في البحيرة

- 35 فرصة عمل كعامل خياطة، و10 عمال مخازن براتب 1900 جنيه بمنشآت القطاع الخاص.

فرص عمل في المنيا

- 200 عامل خياطة، و200 فرد أمن، و20 منسقة ميدانية للعمل في قرى المحافظة براتب 2000 جنيه.

- مندوب مبيعات، وسائق لوري وتريلا، وأخصائي ائتمان، ومحاسبين، وموظفين إداريين.

فرص عمل في أسيوط

- دكتورة إكلينيكي، وباثولوجي، و3 فنيين تحاليل طبية، وسكرتيرة، و15 مدرب سباحة، و35 مندوب تسويق، و10 فني تسويق، ومحصلين، والراتب حسب المقابلة.

فرص عمل في دمياط

- 6 مساعد فني، و15 عامل إنتاج، و3 فرد أمن.