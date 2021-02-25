«الأورمان» تستضيف «زهور الربيع» الـ88 مطلع مارس

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم معرض زهور الربيع في نسخته الـ88، مطلع مارس المقبل، في حديقة الأورمان النباتية في الجيزة، حسب ما قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة.

وقال عزوز، إنّ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول دون كمامات، فضلا عن توفير المطهرات لتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أنّ «زهور الربيع» هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تنظمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كما يعد حدث ثقافي اقتصادي متميز، يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.