رئيس التحرير

محمود مسلم

«الأورمان» تستضيف «زهور الربيع» الـ88 مطلع مارس

كتب:

الوطن
10:34 ص | الخميس 25 فبراير 2021
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم معرض زهور الربيع في نسخته الـ88، مطلع مارس المقبل، في حديقة الأورمان النباتية في الجيزة، حسب ما قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة.

وقال عزوز، إنّ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول دون كمامات، فضلا عن توفير المطهرات لتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أنّ «زهور الربيع» هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تنظمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كما يعد حدث ثقافي اقتصادي متميز، يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

اقرأ المزيد:

النصف الفارغ.. براح للطموح في وزارة الزراعة

وزارة الزراعة: قاعدة بيانات مميكنة للصيادين وتنفيذ مباردة أمان

وزارة الزراعة تحقق في أسباب نفوق إحدى الزرافات الواردة من جنوب أفريقيا

وزارة الزراعة تدعم مزارعي جنوب سيناء بـ30 طن تقاوي قمح