وزارة الزراعة تحقق في أسباب نفوق إحدى الزرفات الواردة من جنوب أفريقيا
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الوطن
03:42 م | الخميس 31 ديسمبر 2020
الزرفات
تحقق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تفوق إحدى الزرفات الواردة حديثا من جنوب أفريقيا، حيث تم تشكيل لجنة تضم مختصين من معهد صحة الحيوان وكليه الطب البيطري جامعة القاهرة بالإضافة إلى أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتشريح والفحص وأخذ عينات للتحليل لمعرفة سبب النفوق.
جدير بالذكر أن الزرافة ما زالت في فترة الحجر البيطري ولم يتم تسليم المورد الحيوانات المتفق عليها للبدل مقابل الزرافات وتم إخطار المورد لحضور عملية الفحص وتم إرسال العينات لمعهد صحة الحيوان لتحليلها وتشخيص أسباب الوفاة.
يشار إلى أن حديقة الحيوان كانت قد قامت باستيراد 3 زرفات من دولة جنوب أفريقيا عن طريق المبادلة بحيوانات أخرى من الحديقة والتي يوجد لدينا فيها فائض.