«موديرنا» تختبر لقاحا جديدا لكورونا ضد سلالة جنوب إفريقيا

كشفت شركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية، عن أن جرعات من لقاحها الجديد الذي يستهدف السلالة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا المستجد، قد تم إرسالها إلى المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة من أجل إجراء تجارب عليها.

وقال رئيس الشركة، ستيفان بانسيل: نتطلع لبدء التجارب السريرية للقاح المعزز المضاد للفيروس المتغير، ونحن ممتنون للتعاون المستمر مع المعاهد الوطنية للصحة لمواجهة هذا الوباء.

وأظهرت التجارب الأولية أن لقاح موديرنا الأصلي، الذي يسمى إم أر إن آيه-1273 يبقى فعالًا ضد السلالات الجديدة، وقالت الشركة إنها تسعى لتطوير لقاح خاص بهذه السلالات كجزء من استراتيجيات عدة تتم دراستها، فإما أن يتم استخدام لقاح مرشح خاص ضد سلالة جنوب أفريقيا يحمل اسم إم أر أن آيه-1273.351 كمعزز للحماية، أو قد تستخدم الشركة لقاحا معززا يجمع بين اللقاح الكلاسيكي وذلك المخصص للسلالة الجديدة لخلق منتج من المزيج الجديد، وهناك فكرة أخرى يتم النظر فيها وهي أن يتلقى الناس جرعة ثالثة من اللقاح الكلاسيكي لرفع مستوى مناعتهم.

وتعتبر السلالة الجنوب إفريقية من بين أكثر طفرات الفيروس الحالية خطرا، كونها قادرة على تجنب الأجسام المضادة التي تستهدف السلالات الأقدم من فيروس كورونا، ويعني هذا أن الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة الكلاسيكية هم أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى، كما أظهرت الأبحاث أن السلالة الجنوب أفريقية قللت جزئيا من حماية بعض الأجيال الحالية من اللقاحات.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعلنت أن شركات الأدوية التي تطور لقاحات مخصصة للسلالات الجديدة لا تحتاج الحصول على الموافقات للمرور بنفس العملية الطويلة والمعقدة، التي مرت بها سابقا لنيل تراخيص اللقاحات الأساسية.

يذكر أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن الفيروس قد تحور بطريقة تجعله قادرا على مكافحة اللقاحات الحالية، لكن الاحتمال لا يزال مصدر قلق كبير للعلماء في جميع أنحاء العالم.