طبيبة أمريكية عن لقاح «موديرنا»: يوفر مناعة دائمة ضد كورونا

تتوالى عملية اكتشاف لقاحات فيروس كورونا، عقب أشهر من التجارب العلمية والسريرية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنقضية ولايته في يناير المقبل، في تغريدة على «تويتر»، أن لقاح شركة «موديرنا» سيكون متوافرا في الولايات المتحدة، وستبدأ عملية توزيعه فورا.

وجاءت «التغريدة» بعد حصول اللقاح على التراخيص من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بالاستخدام الطارئ للقاح في الولايات المتحدة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

جاسيكا كرون، أخصائية أمراض الصدر في الولايات المتحدة، توضح أن لقاح «موديرنا» يساعد في تكوين أجسام مضادة ضد الفيروس بنسبة كبيرة، التي تظل مستمرة لمدة 3 أشهر بعد التطعيم الأول، موضحا أن اللقاح يتميز بقدرته على توفير مناعة دائمة ضد الفيروس، بالإضافة لعدم وجود آثار سلبية خطيرة.

وأضاف "جاسيكا" لـ«الوطن»، أن لقاح «مودرنا» يعتمد على تقنية «RNA» التي تعمل على تنشيط الجهاز المناعي للجسم، مشيرة إلى أن أهم ما يميزه أنه ملائم لجميع الفئات العمرية، حيث يساعد على توليد أجسام مضادة معادلة دائمة لجميع الأعمار سواء الأطفال أو الكبار أو الشباب.

وتابعت أخصائية أمراض الصدر، أنه إذ تعرض الشخص الذي تلقى اللقاح للإصابة بفيروس كورونا، فتستعمل الأجسام المضادة على التصدي للفيروس ويمنع تكوين أي إصابات بعد التطعيم به، الذي يكون التطعيم به عبر جرعتين منفصلتين.

وأشارت إلى أن اللقاح يساعد في إنتاج البروتينات الفيروسية، التي تساعد الجهاز المناعي في بناء استجابة دفاعية ضد أي إصابات جديدة محتملة بعد التطعيم، مضيفة أن آثاره الجانبية قليلة جدا.

وأكدت أن «موديرنا» يمكن الاحتفاظ به عند درجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر، مما يعني أنه من الممكن أن يتم الاحتفاظ به في الثلاجات العادية دون أن يفسد، وبالتالي يتوافر بسهولة في الصيدليات والمستشفيات وعيادات الأطباء.