رئيس مياه القناة: رفع كفاءة محطتي «محمد عبده» والألبان الجديدة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة رفع مياه «محمد عبده» بقرية شباب الخريجين بحي فيصل بمحافظة السويس، وذلك لزيادة ضخ مياه الشرب قريتي محمد عبده، والألبان الجديدة من 6 ساعات إلى 18 ساعة يوميا.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن أعمال رفع كفاءة محطة الرفع شملت، تركيب وحدة رفع مياه إضافية تصرف 208 أمتار مكعبة/ ساعة غير مستغلة بمحطة مياه كبريت، بالإضافة إلى أنشاء قاعدة خرسانية لها، وتصنيع مواسير سحب وطرد، ومحابس سحب وطرد، وعدم رجوع من الخردة بعد عمل الصيانة اللازمة لها، وتركيب وصلتي سحب من الطلمبة للخزان الأرضي مع عمل إحلال وتجديد لأرضية العنبر وتركيب البلاط اللازم لها.

وأضاف اللواء عصمت، أنرفع كفاءة محطة رفع محمد عبده زاد ضخ المياه لقريتي محمد عبده، والألبان الجديدة بمعدل 18 ساعة يوميا قابلة للزيادة، وألغي نظام المناوبات للقريتين، وذلك تلبية لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب بشكل دائم.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوى العملاء.

يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد شهدا مشروع تبطين ترعة التينة، وذلك لدعم وتنمية المشروعات الزراعية القائمة جنوب محافظة بورسعيد.