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حظك اليوم الجمعة 26-2-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:09 ص | الجمعة 26 فبراير 2021
حظ العذراء اليوم

حظ العذراء اليوم

مولود برج العذراء شخص ذكي جداً، وحسّاس، وقائد ماهر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تتوارى عن الأنظار.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يساعدك على الملاحظة، فقط لا تيدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تستسلم للهموم وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

مشاهير برج العذراء

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، من مواليد 4 سبتمبر.

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