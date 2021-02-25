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محمود مسلم

«الإحصاء»: 7.5% زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة عام 2019/2020

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الوطن
12:41 م | الخميس 25 فبراير 2021
الجهاز المركزي

الجهاز المركزي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عام 2019/2020، وكان من أهم مؤشراتها ما يلي:

المعاشات المنصرفة

بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 84.2 مليار جنيه عـام 2019/2020 مقابل 78.3 مليار جنيه عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 7.5%. 

صندوق التوفير

كما بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 95.7 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 100.4 مليار جنيه عام 2018/2019 بانخفاض بلغت نسبته 4.6%.

الحسابات الجارية

وبلغت قيمة المبالغ المودعة 136.9 مليـار جنيه عـام 2019/2020 مقابل 132.3 مليار جنيه عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 3.5%

الطوابع المباعة والنماذج

وبلغت قيمة الطوابع المبـاعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 238.2مليون جنيه عام 2019/2020 مقابل 247.3 مليـون جنيه عـام 2018 /2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.7%.

وحدات الخدمات البريدية

كما بلغ عـدد المكاتب البريدية 4033 مكتب عام 2019/2020 مقابل 4035 مكتب عام 2018/2019 بانخفاض بلغت نسبته 0.05%.

خدمة الدفع الإلكتروني

وبلغ عدد وحدات خدمة الدفع الالكـتروني التي تؤدى خدمة على مستـوى الجمهورية 2841 وحدة عام 2019/2020 مقابل 2381 وحدة عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 19.3% وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.

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