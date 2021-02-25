ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة تكوين 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة الجيزة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقات السيارات.

وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليهم، وعثر بحوزتهم على «فرد محلي - 5 طلقات».

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 30 واقعة بنطاق دوائر وأقسام مديريات أمن «القاهرة، الجيزة، والقليوبية»، وبمناقشتهم قرروا إعادة 11 سيارة لمالكيها مقابل مبالغ مالية، كما أرشدوا عن 5 سيارات، و14 شاسيه بالكابينة خاصين بسيارات ربع نقل لدى 4 من عملائهم بمنطقة باسوس بمحافظة القليوبية «سيئ النية»، وتم ضبطهم «تاجر خردة، سمكري سيارات، مالكي محال قطع غيار سيارات» ولثلاثة منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال عناصر التشكيل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.