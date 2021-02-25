أمين «الشيوخ» يتوقع الانتقال إلى العاصمة الإدارية في يونيو

توقع المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام بمجلس الشيوخ، انتقال المجلس إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية فى 30 يونيو المقبل.

وقال إسماعيل، في تصريحات لـ «الوطن»: «ما يحدث على أرض العاصمة الإدارية الجديدة إعجاز بمعنى الكلمة يشيّد يوماً بعد يوم بأيدي أبناء مصر، وخلال الزيارة التي قمنا بها منذ أيام لمقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية، لم نكن نتوقع حجم هذا العمل الذى يتم ليلاً ونهاراً، لا سيما أن كل المؤشرات كانت تتجه إلى انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية، قبل مجلس الشيوخ نظراً لعودته للحياة السياسية من جديد بموجب التعديلات الدستورية».

وأضاف أن مخطط إنشاء مجلس الشيوخ يتضمن القاعة الرئيسية، لانعقاد الجلسات البرلمانية، و14 مقراً وقاعات اجتماعات للجان النوعية بالمجلس، مبينا أن حركة العمل تتم بشكل سريع للانتهاء من تشييد وتجهيز الغرفة الثانية للبرلمان.

وحول إجراءات انتقال العاملين بمجلس الشيوخ إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، قال: «لم يتحدد بعد هذا الآمر».

وأوضح المستشار محمود إسماعيل أن المجلس ينتظر تصديق رئيس الجمهورية، على قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ، ليبدأ بعدها المجلس فى إجراء انتخابات اللجان النوعية وعددها 14 لجنة.

وتابع: «تلقينا رغبات الآعضاء للالتحاق باللجان النوعية بالمجلس، وننتظر صدورقانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ، لتسكين الآعضاء وفقا لرغباتهم».

يذكر أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ وفقا لللائحة الداخلية التى تنظم عمله فى الآمور التالية:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.