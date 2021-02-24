برلماني: لم يصل اللجنة قانون الأحوال الشخصية حتى الآن

قال النائب ياسر منير، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه لم يصل اللجنة حتى الآن مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي يتضمن معاقبة الزوج الذي تزوج على زوجة أخرى دون علمها، وكذلك القانون الخاص بتوثيق عقود الزواج، لافتا إلى أنه يتابع التداول للأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يؤكد أن القانون يمثل أهمية كبيرة للمواطنين.

قانون الأحوال الشخصية يمثل أهمية للجميع والدولة ستسمع لكل الأطراف المعنية

وأضاف «منير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية MBC مصر، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن القانون يمثل أهمية للأسرة المصرية واتخذا قرار فيه يتطلب دراسة والرجوع إلى دار الإفتاء والأزهر الشريف والاستماع إلى الأزواج والزواجات والأطفال من أجل الخروج بقانون يخدم الجميع.

تداول أخبار على مواقع الاجتماعي بشأن قانون الأحوال الشخصية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانرات إخبارية تحدث عن عقوبة للزوج الذي لم يخبر زوجته الأولى بزواجه من أخرى، وكذلك ضرورة توثيق العقود قبل عام معين وإلا سيكون عقد الزواج باطلا.

وتتضمن التعديلات المقترحة قانون الاستضافة للأطفال للأزواج المنفصلة وحق المعيشة للأطفال مع الطرف الذي يفضله من الأب أو الأم بعد أن يتم 15 عاما مع تقديم ترتيب حق حصول الأب على حضانة الطفل ليصبح في المركز الرابع بعد الأم وأم الزوجة وأم الزوج وهو الأمر الذي طالما نادى به الأزواج على مدار سنوات عديدة.