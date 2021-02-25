«التعليم العالي»: تدشين المدرسة الدولية الثالثة في «علم الأطياف»

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم المدرسة الثالثة للأطياف خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري، بهدف نشر الوعي والثقافة العلمية المتعلقة بتطبيقات الأطياف، بالتعاون بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، والمركز القومي للبحوث، والدكتور محمد محمود هاشم.

جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم، تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين المعاهد البحثية.

وتدرس مدرسة علوم الأطياف، أساسيات الأطياف وعدد من التطبيقات المهمة تختلف من عام إلى آخر بحسب المشاركين من خلال شراكة بين وحدة الأطياف والنمذجة الجزيئية بالمركز القومي للبحوث، مع وحدة النانو تكنولوجي، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويشارك في مدرسة هذا العام نحو 78 مشاركًا من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، تم تقسيمهم الي 6 مجموعات تتناول تطبيقات علوم الفضاء والبيئة والفيزياء الحيوية وعلوم المواد.

ويعد «علم الأطياف» هو علم وسيط بين العلوم الكيميائية والعلوم الفيزيقية، ويهتم بدراسة وتحليل المواد والعناصر والمركبات باختلاف أنواعها تحليلا دقيقا، ويعد طيف الرامان من أهم فروع الأطياف الجزيئية، والتي تهتم بدراسة التركيب الجزيئية بما له من تخصص في تحليل المواد النانو مترية والمواد البيولوجية والأدوية وغيرها من المركبات المهمة لحياة الإنسان، ويخدم أيضا طيف الرامان في دراسة وتحليل بعض التغيرات البيئية، ودراسة طرق تنظيف البيئة المحيطة باستخدام المواد المختلفة سواء كانت مواد طبيعية أو مخلقة.