وزير التموين يفتتح وحدة العصارة اليابانية بـمصنع سكر إدفو

وصل الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم، الخميس، إلى محافظة أسوان، واستقبله اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قبل أن يرافقه في جولة لتفقد مصنع السكر بمركز إدفو شمال المحافظة، وذلك في إطار الاطمئنان على سير العمل داخل المصنع وافتتاح إحدى الوحدات «العصارة» بالمصنع.

وقال حسام العربي، مدير مديرية التموين بأسوان، إن وزير التموين افتتح العصارة الياباني بمصنع سكر إدفو، والتي يمر من خلالها القصب بالمراحلة الأولى وهي التفريغ الميكانيكي، ومن خلاله يتم رفع القصب من قطارات القصب وتفريغه على السيور، ليمر بعدها بمرحلة التقطيع، والتفتيت، قبل الدخول إلى 5 عصارات لكي يتم عصره تمهيدا لتركيز عصير القصب.

يذكر أن زيارة وزير التموين، اليوم إلى أسوان، تتضمن جولة لتفقد المطحن ومجمع استهلاكي بالشيخ هارون، وافتتاح مجمع آخر في منطقة العقاد بمدينة أسوان.