عاجل.. وصول سوزان وعلاء مبارك إلى قبر الرئيس الراحل لإحياء ذكرى وفاته

وصلت، منذ قليل، السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والابن علاء مبارك، وزوجته، إلى قبر الرئيس الراحل بمصر الجديدة، لاستقبال المعزين الذين حرصوا على إحياء الذكرى الأولى على وفاة مبارك.

وحرص العشرات من محبي مبارك على الحضور لإحياء ذكراه، بتلاوة القرآن وتوزيع المصاحف على الحضور.

جمال مبارك أول الحضور

وكان جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، أول الحضور من أسرة مبارك، والذي جلس يقرأ القرآن فور وصوله، ثم قام باستقبال عزاء محبين والده، حتى وصول زوجة الرئيس الراحل وشقيقه علاء.

ونشر علاء مبارك، اليوم، فيديو عبر حسابه على موقع «توتير»، يتضمن مشهدا من تشييع الجنازة العسكرية لمبارك، ومعه آية قرآنية: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وعلق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، على الفيديو، قائلاً: «الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

وتوفى مبارك في مثل هذا اليوم، قبل عام من الآن، بعد صراع عن المرض، وكان قد تنحي عن الحكم قبل 10 أعوام، في 11 فبراير 2011، بعد استمراره في السلطة لنحو 30 عاماً.

وحفلت حياته بالكثير من الأحداث حتى تنحيه عن السلطة في فبراير 2011، ونعته بعد رحيله رئاسة الجمهورةي والقوات المسلحة لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة،.

والرئيس الراحل من مواليد 4 مايو 1928 في قرية كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، بمنطقة الدلتا شمال القاهرة، وعقب انتهائه من تعليمه الثانوي التحق بالكلية الحربية وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية عام 1948، وحصل محمد حسني مبارك على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950 من الكلية الجوية.

وتوفي حسني مبارك يوم 25 فبراير من العام الماضي، عن عمر يناهز 91 عاما، وشيع في جنازة عسكرية، باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.