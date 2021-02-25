لقاحات كورونا في 24 ساعة.. جرعة جونسون وفعالية فايزر وجديد موديرنا

تطورات جديدة تشهدها لقاحات كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها تجارب تطوير بالنسبة للقاح ونسب فعالية جديدة لـ«فايزر»، وجرعات مكثفة لـ«جونسون آند جونسون»، ونسخة جديدة من لقاح «موديرنا» لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

جرعة واحدة من «جونسون آند جونسون» تكفي ضد كورونا

أعلنت هيئة الدواء الأمريكية «FDA»، أن جرعة لقاح «جونسون آند جونسون» الواحدة تقدم فعالية عالية ضد فيروس «كوفيد 19»، ولا يحتاج متلقي اللقاح سوى جرعة واحدة فقط، على عكس باقي اللقاحات التي تحتاج لتطعيم متلقيها جرعتين بفاصل زمني بينهما، حسبما نشرت شبكة «سكاي نيوز».

وأكدت شركة «سانوفي» الفرنسية، أنها ستتعاون مع «جونسون آند جونسون»، لإنتاج لقاح معًا في فرنسا، في محاولة إلى الحصول على توفير أكبر قدر من اللقاحات، والخروج مما يشهده العالم من إغلاق تام وإجراءات احترازية مكثفة.

وأشارت البيانات، إلى أن لقاح «جونسون آند جونسون» معدل فعاليته وصل إلى 72% في أمريكا، مؤكدة على أن فعاليته عالية ضد السلالاتين المتحورتين من فيروس «كوفيد 19»، بعد ظهورهم في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

لقاح جديد لـ«موديرنا» لمواجهة سلالات كورونا الجديدة

وأوضحت شركة «موديرنا» أنها على استعداد لبدء تجاربها السريرية للقاحها الجديد، والذي يعمل على تقديم فعالية ضد متحورات فيروس «كوفيد 19» المنتشرة في الآونة الأخيرة في عدة دول، مضيفة أنها تنتظر تجربته على البشر.

وتنتظر «موديرنا» موافقة وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، للبدء في تطوير اللقاح المواجه لسلالات كورونا الجديدة، حيث يعمل اللقاح الجديد على الدم المأخوذ من متلقي اللقاحات، والذي يحتوي على أجسام مضادة ضد متغيرات كورونا، وبالتحديد التي نشأت في جنوب إفريقيا.

«فايزر» ترفع نسبة فعالية لقاحها إلى 94%

بينما زفت شركة «فايزر» خبرًا سارًا للعالم، حيث ارتفعت نسبة فعالية لقاحها إلى 94% ضد الفيروس المستجد وأعراضه، وفقًا إلى دراسة كبيرة تم تطبيقها على 1.2 مليون شخص، وأكدته التجارب السريرية، لتبدأ «فايزر» في دور جديد لمكافحة عدوى فيروس «كوفيد 19».

وأجريت تجارب لقاح «فايزر» على 128600 شخص ممن تلقوا اللقاح الجديد، وأثبتت النتائج أن الإصابات التي ظهرت فيما بينهم بفيروس كورونا كانت على 20 شخصًا فقط.