تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على معاش «تكافل وكرامة»

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وتوفير الدعم لهم، وذلك من خلال العديد من البرامج التابعة للوزارة، ومن ضمن هذه البرامج «تكافل وكرامة»، الذي يوفر للأسر الأكثر احتياجا الدعم الشهري، حيث تحاول الحكومة المصرية تقليل نسبة الفقر ومنح الأسر المحتاجة مبلغ شهري يكفيهم لإحضار أساسيات المعيشة من غذاء ومصاريف تعليم وغيره.

ودشنت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج «تكافل وكرامة» للمعاشات، الذي يساعد الأسر الفقيرة في الحصول على راتب شهري بشكل منتظم.

ويرصد التقرير التالي معلومات تفصيلية عن البرنامج، والشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المواطن، أو الأسر الأكثر احتياجا، من التقديم لبرنامج المعاش، وما هي الأوراق والمستندات المطلوب منهم، ثم الذهاب بها إلى إدارة الشؤون الاجتماعية، وأيضًا شرح كيفية الاستعلام عن تفاصيل بطاقة «تكافل وكرامة» الخاصة بهم، والأوراق المطلوبة، كالتالي:

1- لابد لمقدم الطلب أن يكون مصري الجنسية.

2- يجب أن يكون الفرد المتقدم فوق سن الخامسة والستون عامًا.

3- يتعين على المواطن الراغب في القبول ألا يكون من المستفيدين من المعاشات الشهرية، وأيضًا غير مدرج في هيئة التأمينات.

4- أن يكون الفرد المتقدم بدون عمل أو وظيفة ثابتة، سواء في القطاع العام أو الخاص.

5- ليس لديه أي مبان عقارية أو أراضي زراعية.

6- يجب أن يكون جميع أبناء مقدم الطلب تحت الثامنة عشر عامًا.

7- يستلزم أن يكون لدى الفرد المتقدم ما يعيقه عن العمل، كمرمض مزمن أو عجز شديد.

8- لا يمتلك مبلغ مالي كبير في حسابه البنكي.

9- إذا كان الفرد لديه دخلا شهريا ثابتا، لن يتم منحه معاش من قبل برنامج «تكافل وكرامة».