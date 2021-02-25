وزير التموين ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات تطوير مصنع سكر ومطحن إدفو

تفقد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، خلال زيارة ميدانية لمحافظة أسوان، رافقه خلالها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مصنع سكر إدفو ومطحن وصومعة إدفو، بجانب تفقد هايبر وفرع الجملة بالشيخ هارون، وافتتاح هايبر وماركت العقاد.

واستهل وزير التموين ومحافظ أسوان، جولتهما التفقدية بمصنع سكر إدفو، واستعرض الدكتور ممدوح أبوالقاسم، مدير المصنع، الإنتاج اليومي والذي وصل إلى 1000 طن سكر بإنتاج سنوي يصل لنحو 112 ألف طن، حيث يقوم بعصر حوالي 10 ألاف طن يومياً من محصول قصب السكر، وخاصة بعد أعمال التطوير التي شهدها المصنع وشملت تغيير وتركيب تروبينات للعصارات.

وفي نفس الجولة، تفقد الدكتور علي المصيلحي واللواء أشرف عطية، أعمال التطوير ورفع كفاءة مطحن وصومعة إدفو بتكلفة 60 مليون جنيه، لينتج يومياً 300 طن من الدقيق لتغطية احتياجات المواطنين بمدينة وقرى إدفو، من الدقيق البلدي المدعم سواء لأصحاب المخابز أو المستودعات، وتصل الطاقة الاستعابية للصومعة إلى 30 ألف طن، موزعة على 6 خلايا تخزين.

كما تفقد «مصحيلي» و«عطية» هايبر الشيخ هارون الذي يقع على مساحة 754 م2، بجانب مخزن الجملة الملحق به على مساحة 920 مترا، والذي يضم المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يضمن توافرها بأرصدة كافية، في ظل اهتمام الدولة بتحقيق التوازن المطلوب في أسعار هذه السلع وحماية المواطنين من جشع بعض التجار، ولا سيما بعد ميكنة جميع مخازن الجملة بإجمالي 699 مخزن جملة.

واختتم وزير التموين ومحافظ أسوان جولتهما الميدانية بافتتاح هايبر وماركت العقاد، حيث أكد حسام العربي، وكيل وزارة التموين بأسوان، على أنه تم إنشاء الهايبر بتكلفة 9 ملايين جنيه، ويقع على مساحة 600 م2.

ويشمل هايبر العقاد طابقين يضمان مختلف أقسام السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق المحلية، ليخدم المواطنين ويلبي الاحتياجات الجماهيرية من هذه السلع.