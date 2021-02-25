«ضمن الحملة الجديدة».. 4 فئات من الأطفال مستثناة من التطعيم ضد الشلل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين «المقيمين على أرض مصر» من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام.

حملة التطعيم ضد شلل الاطفال الأسبوع المقبل

ومن المقرر أن تنطلق الحملة خلال الفترة من الأحد المقبل حتى الأربعاء 3 مارس 2021، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة الكشف بها بالمجان، ومن المقرر أن تجوب الحملة أرجاء الجمهورية في الشوارع والميادين، ومكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي، وفي الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات، وكذلك في الريف من شقة إلى الأخرى.

الأطفال الممنوعين من التطعيم

وأكدت وزارة الصحة، أن هناك فئات من الأطفال مستثناة من تطعيم شلل الأطفال الفموي «سابين» أحادي التكافؤ خلال الحملات القومية للأطفال وجاءت هذه الفئات كالتالي:

- الأطفال المصابين بمرض نقص مناعة الأدوية.

- الأطفال المصابين باللوكميا والليمفويا.

- الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبت المناعة «أدوية السرطان والكريتزون»

- الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة يؤجل التطعيم حتى زوال الأعراض.

وقالت الوزارة، إن هذه الحملة تأتي تلك ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان بشكل سنوي، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتواصل وزارة الصحة، رفع أعلى درجات الاستعداد لها على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي للأمراض المعدية، واتخاذ ما يلزم للحد من انتشار العدوى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.