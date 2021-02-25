عاجل.. النيابة تصرح بدفن «مستريح المنوفية» بعد انتفاء الشبهة الجنائية

صرحت نيابة السادات بمحافظة المنوفية، بدفن جثة «م.ع.إ.ي»، المعروف إعلاميا بإسم «مستريح المنوفية»، بعد تشريح الجثة بعرضها علي الطب الشرعي .

وأكد باسم شلبي محامي المتوفي أن الطب الشرعي أكد عدم وجود شبهة جنائية بعد تشريح الجثمان، مؤكدا أنه جار الإستعداد لنقل الجثمان إلي أسرة العائلة بقرية زوير التابعة لمركز شبين الكوم .

الانتحار شنقاً

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مدير مباحث المديرية، العميد عبد الله جلال، بالعثور على جثة شخص يدعي «م. ع. أ.»، 39 سنة، منتحرا بشنق نفسه، داحل إحدى الشقق السكنية، في حي الزيتون بالمنطقة الرابعة، بمدينة السادات، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، كما تم استدعاء سيارة إسعاف، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السادات، حيث تم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة.

مطاردة الديانة

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم العثور على «مستريح المنوفية» منتحراً داخل شقة بمدينة السادات، بسبب مروره بضائقة مالية، مشيرة إلى أنه انتقل للإقامة في مدينة السادات، بعيداً عن مسكنة الأصلي بمركز شبين الكوم، بسبب مطاردة الديّانة له، لافتاً إلى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى السادات، بواسطة سيارة إسعاف.

حكاية الـ200 مليون جنيه

وأطلقت وسائل الإعلام على رجل الأعمال المنتحر لقب «مستريح المنوفية»، بعد قيام عدد كبير من المواطنين بتحرير محاضر ضده، يتهمونه فيها بالنصب عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية تٌقدر بنحو 200 مليون جنيه، بزعم توظيفها في تجارة السيراميك، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن صرف الأرباح لهم، كما رفض إعادة أصول أموالهم إليهم.