التحريات: «دجال المنوفية» تحرش بـ4 سيدات.. وجريمة قتل «علا» كشفته

تسلمت النيابة العامة تحريات المباحث في قضية مقتل طالبة عمرها 18 سنة على يد دجال المنوفية الذي خنقها انتقاما منها؛ لفشله في اغتصابها خلال جلسة علاجها من السحر والمس الشيطاني، بحسب زعم المتهم للفتاة وأسرتها، وعندما اكتشفت خديعته صرخت بصوت عال مستجيرة بالجيران، لكنه خشي الفضيحة، وقبض بيديه حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة داخل منزله في قويسنا.

التحريات: المتهم اعترف بالتحرش بـ 4 سيدات خلال جلسات العلاج

أوضحت تحريات المباحث، أن المتهم تحرش بـ 4 سيدات خلال تلك الجلسات التي زعم أنها علاج من السحر والمس الشيطاني، وأنهن رفضن الإبلاغ عنه خشية الفضيحة، وأنه اعترف بتلك الجرائم خلال مناقشته بعد قتل الفتاة «علا»، بعدما فشل في اغتصابها خلال جلسة العلاج الرابعة، داخل منزله.

وأفادت التحريات، بأن المتهم أوهم الفتاة وأسرتها أنها مسحورة وملبوسة من الجن: «فيه جن عاشقها وهياخد وقت طويل عشان يطلع لازم عدة جلسات عشان نقدر نحاصره ونجبره أنه يخرج من جسدها»، مشيرة إلى أن الفتاة وأسرتها استجابوا لطلبه، وحضر والدها معها الجلسة الأولى التي تظاهر فيها الأول بقراءة القرآن وسط أدخنة البخور مناديا على الجن: «أخرج من غير أذى».

جرد الضحية من ملابسها وفشل في اغتصابها فقتلها خنقًًا

ونوهت تحريات المباحث، إلى أن ما فعله المتهم أمام والدة الفتاة، كان سببا في إقناع أسرتها بمواصلة الجلسات، واستمر الأمر حتى أعد خطة اغتصابها عندما وجدها بمفردها، فأوهما أن تتجرد من ملابسها استجابة للجن، وهو الشرط الوحيد حتى يخرج من جسدها، وبعدها تحسس جسدها، وشرع في اغتصابها؛ لكنها كانت في يقظة تامة له وظلت تصرخ مستغيثة بالجيران، حتى خاف من افتضاح أمره فقتلها.