أسرة مبارك تستقبل محبي الرئيس الراحل في ذكراه الأولى بـ«سلام كورونا»

حرص نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، علاء وجمال، على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، خلال استقبال العزاء في إحياء ذكرى رحيل والدهم الأولى، بإرتداء الكمامات واتباع السلام المعروف بـ"سلام كورونا" بساعد اليد وليس بطريقة المصافحة المعتادة باليد.

واكتفت السيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل بالتلويح بديها للمحبين، والجلوس في مقعدها بجوار نجلها الأكبر جمال مبارك، وعلى يسارها محامي الأسرة فريد الديب.

العشرات يحيون ذكرى مبارك

وشهد الضريح حضور العشرات من المواطنين المحبين للرئيس الراحل من عدد كبير من المحافظات، وسط اجراءات احترازية مشددة، اصطف فيها الحضور على مسافات متفرقة، فيما وزع عدد من المحبين للرئيس الراحل الكمامات الطبية وزجاجات الكحول على الحضور.