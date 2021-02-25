الاتحاد البرلماني الدولي: مصر لها دور كبير في حل القضايا الإقليمية

قال رينولد لوبوتك، رئيس المجموعة الاستشارية عالية المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي، إن المجموعة تعد منظمة لها دور كبير في مواجهة الإرهاب، وتتكون من 179 برلمانًا على مستوى العالم، وهناك العديد من الأحداث الإرهابية سواء التي تحدث في أوروبا أو على مستوى العالم، وهناك دول يحدث بها عمليات إرهابية شهريا أو أسبوعيا، وهذا الأمر شائك، ونحن بحاجة لدراسة المحتوى الفكري والثقافة للشعوب المختلفة لمواجهة الإرهاب والتصدي لها.

وأضاف لبوتكا، خلال لقاء ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر 2»، اليوم، أن من أهم القضايا التي تشغل حيز المجموعة هي العمل على مواجهة فيروس كورونا ومساعدة الدول للحصول على المصل الوقائي والعمل على تنمية الفكر والثقافة المجتمعية للشعوب، والجميع في أوروبا يعيش في سلام وتناغم ولكن هناك أوضاع مقلقة في سوريا والعراق واليمن على سبيل المثال ونحتاج للعمل سويا لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمات الدولية.

وتابع: «مصر لها دور كبير في حل القضايا الإقليمية ولذلك جئت لمصر والتقيت بعدد من القيادات البرلمانية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتناقشنا في مختلف القضايا، وأنا سعيد ومنبهر بمدى إيجابية هذه اللقاءات والمناقشات، ولاحظت بعد الزيارة مدى الاحترام الذي تكنه هذه القيادات لكل الأديان، وأصحاب الديانات الأخرى غير المسلمين، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لي ورائع للغاية».

وزير الأوقاف لديه معرفة بمختلف القضايا المهمة ويقدر كل الديانات

وبالنسبة للقاء وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أكد أنه وجده على قدر كبير من المعرفة والدراية بمختلف القضايا المهمة، ولديه رؤية وخبرة عالية يمكن الاستفادة بها للتصدي للإرهاب، فهو رجل على قدر كبير من الاحترام، ويقدر كل الديانات، وهذا أمر جيد.

وأوضح أن لقاءه بقيادات البرلمان العربي للحوار والنقاش حول مختلف القضايا لكي نعمل على إيجاد حلول بالرغم من ظروف كوفيد-19 ولكن اللقاء كان مهما جدا لتدوين العديد من الملاحظات، والاستعداد لعقد عددا من المؤتمرات بالبرلمان العربي في مختلف المجالات كالتعليم والتنشأة المجتمعية وحماية الضحايا من آثار الإرهاب.