وزيرة التعاون الدولي أمام البرلمان: تمثيل المرأة بالنواب مُشرَّف

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجلس النواب بتشكيله الجديد، وانعقاد دورته الجديدة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشيرة إلى الصورة المشرفة التي يظهر عليها مجلس النواب لاسيما على مستوى تمثيل المرأة الذي يصل إلى 27% وكذلك التمثيل الكبير للشباب في المجلس.

وقالت «المشاط»، خلال إلقاء بيان وزارة التعاون الدولي بالجلسة العامة لمجلس النواب بشأن دور الوزارة في برنامج عمل الحكومة المصرية 18/2019-21/2022، إنَّ البداية الموفقة لمجلس النواب تدعو للتفاؤل وتزيد العزم على التعاون والتنسيق والشراكة بين المجلس الموقر والحكومة لتحقيق ما يصبوا إليه المواطن المصري الذي هو محور اهتمام الدولة وأساس التكليفات الرئاسية للحكومة.

وزيرة لتعاون الدولي: البداية الموفقة لمجلس النواب تدعو للتفاؤل

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنَّ الوزارة حريصة على التعاون مع مجلس النواب في متابعة المشروعات التنموية الممولة من خلال شركاء التنمية وتحقيق أعلى استفادة منها بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة.

وأكّدت «المشاط»، ضرورة تعزيز التعاون بين البرلمان وما يمثله من دبلوماسية برلمانية وما تمثله وزارة التعاون الدولي من دبلوماسية اقتصادية التي حرصت على وضعها كأساس للتحرك والتعاون مع شركاء التنمية، وذلك في سبيل بناء صورة مختلفة لما تشهده مصر من نهضة تنموية .

كما ألقى وزير التربية والتعليم، بيانه اليوم، أيضًا أمام مجلس النواب حول سياسات وإنجازات الوزارة حيث قدم «فلاشة» لكل نائب حاضر بالجلسة حجمها (16 جيجا بايت)، حول إنجازات الوزارة كما استعرض أبرز الخطط المستقبلية والرد على استفسارات النواب.

وزراء الحكومة أمام مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة

وجاء بيان وزيرا التعليم العالي والتعاون الدولي، اليوم، باتفاق بين الحكومة ومجلس النواب على وجود وزيرين بالمجلس لإلقاء بيان حول دور وزارتهما في تنفيذ برنامج الحكومة من 2018 حتى 2020 وأبرز السياسات المستقبلية.

واستدعى مجلس النواب، الحكومة خلال الأيام الماضية لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة الذي تقدمت به قبل عامين إلى مجلس النواب.