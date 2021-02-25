بـ «رُزم دولارات وصدر عاري».. محمد رمضان يستعد لكليب جديد (صورة)

يعود الفنان محمد رمضان من دبي إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، بعد قيامه بتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «versace baby» والمقرر طرحه قريبًا.

التصوير في دبي

ونشر الفنان محمد رمضان، صورته عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات بـ«انستجرام» من داخل أحد الأبراج بـ«دبي» وهو يقف «عاري الصدر» ويرتدي مجموعة سلاسل وفوق جسده «جاكت» ويضع كلتا يديه فوق جسده بثقة بصحبة «رُزم من الدولارات».

وعلق محمد رمضان على صورته بـ«انستجرام» باللغة الإنجليزية قائلًا: «هل أنت مستعد؟! فيديو VERSACA BAB Yموسيقي ترقبوا! ثقة في الله نجاح».

ويستأنف محمد رمضان تصوير مشاهده بمسلسل «موسى» فور عودته من دبي، والمقرر له أن ينافس به في ماراثون دراما رمضان 2021.

مسلسل أحداثه مليئة بالتشويق والإثارة

مسلسل «موسى» تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، بطولة كوكبة من الفنانين منهم سمية الخشاب، عبير صبري، وصبري فواز، ورياض الخولي، وسيد رجب، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وهبة مجدي.

وتدور أحداث مسلسل «موسى» الذي انتشرت صور من كواليس تصويره للفنان محمد رمضان، وهو يحمل بين يديه تمساحًا، وأخرى يحمل سلاحًا بصحبة عدد من الرجال ويهاجمون أحد الأماكن ويقوم بركل العلم البريطاني، حول شاب صعيدي يدعى موسى، يتوفى والده وهو صغير السن، وتتولى والدته تربيته هو وأشقاؤه، لتتوفى الأخرى في وقت مبكر، ويضطروا لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

وقالت الفنانة عبير صبري، الذي تشاركه مسلسل «موسى»، لـ«الوطن»: «محمد رمضان نجم كبير أوي، ودي حاجة مش بقولها عشان هو بطل المسلسل، لكنه شخص محترم وراقي وودود، ومُحب للناس ولزملائه في اللوكيشن، وداعم لكل الناس، وبيسمع كل التفاصيل المُتعلقة بالعمل، فهو مهتم بتجربته في المسلسل ويستمع للمخرج كمان، وعنده جماهيرية كبيرة».