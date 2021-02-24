ظهور مميز لـ محمد فراج في 4 أعمال درامية بشهر رمضان

يطل الفنان محمد فراج في دراما رمضان لموسم 2021 على الجمهور في عدد من الأعمال الفنية والتي تتنوع بين التاريخية والكوميدية والأكشن والتشويق.

ويشارك محمد فراج في نحو 4 أعمال درامية وانشغاله بالتصوير في عدد ساعات طويلة بالرغم من ظهوره ضيف شرف في غالبيتها جعله يبدي اعتذاره عن مشاركة الفنانة روبي في مسلسلها الجديد «شقة 6.. العين الثالثة» والتي تخوض من خلاله ماراثون دراما رمضان المقبل، والذي ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق.

الملك أحمس

يشارك محمد فراج في مسلسل «الملك أحمس» والمأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ «كفاح طيبة» مع الفنان عمرو يوسف، وصبا مبارك، وماجد المصري، وسوسن بدر، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، ومحمد علاء، أمير صلاح الدين، معتز هشام، باسل الزارو، سيناريو وحوار خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

وبالرغم من أن المسلسل تدور أحداثه عن فترات حقيقية عاشتها مصر، إلا أن الشخصية التي يلعبها محمد فراج في مسلسل «الملك أحمس» حسب تصريحات له ليست لها صلة بالواقع «حدوتة المسلسل واقعية، ولكن في شخصيات خيالية تم إضافتها بدون تغيير في التاريخ بالتأكيد».

خلي بالك من زيزي

يشارك الفنان محمد فراج في مسلسل «خلي بالك من زيزي» المقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، علي قاسم، تأليف ورشة سرد، إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

ولاقتراب اسم مسلسل «خلي بالك من زيزي» من اسم فيلم «خلي بالك من زوزو» للسندريلا سعاد حسني، نفت السيناريست مريم نعوم في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن المسلسل ليس له أي صلة بالفيلم أو قصته.

تقاطع طرق

بـ «لحية» طويلة يظهر محمد فراج في رمضان المقبل من خلال مسلسل «تقاطع طرق» مع الفنانة منى زكي، الفناننة التونسية عائشة بن أحمد، سيد رجب، محمد ممدوح، مايان السيد، تأليف وإخراج تامر محسن، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية رومانسية.

الاختيار 2

وفي مسلسل «الاختيار 2» يشارك محمد فراج بظهور خاص أمام النجمين كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وعدد من النجوم منهم بشرى، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.