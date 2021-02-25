المنشآت السياحية تطالب «الصحة» بتعديل مواعيد فتح وغلق المطاعم في رمضان

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنّ الغرفة لم تتلق حتى الآن، تعليمات بشأن ضوابط تشغيل المطاعم السياحية خلال شهر رمضان ، موضحا أنّ المنشآت السياحية مستمرة في تطبيق الضوابط، التي وضعتها وزارة السياحة والآثار لتشغيل المطاعم، وأهمها عدم استقبال زبائن في المنشآت السياحية بطاقة أكثر من 50% من السعة الاستيعابية للمنشآة، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأوضح وهبة، لـ«الوطن»، أنّ الديسكوهات والملاهي الليلية ومسارح المنوعات ستظل مغلقة خلال شهر رمضان، وفقا لتعليمات وزارة السياحة والآثار، بشأن إلغاء أي أنشطة قد تؤدي إلى حدوث زحام أو تكدس ينقل فيروس كورونا بين الزبائن والعاملين بالمطاعم والمنشآت السياحية.

تراجع إيرادات المطاعم السياحية بسبب مواعيد الغلق

وأكد وهبة، أنّ مواعيد غلق المطاعم السياحية لم يطرأ عليها جديد حتى الآن، إذ تغلق المطاعم في الساعة الثانية عشرة صباحا من السبت إلى الأربعاء، وفي الواحدة صباحا يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية.

وأشار إلى أنّ الغرفة ستتقدم بطلب لوزارة السياحة والآثار لتعديل المواعيد خلال شهر رمضان، نظرا لطبيعة العمل خلال شهر الصوم، لتكون مواعيد الغلق في الرابعة فجرًا، وذلك بسبب وجبة السحور، كما ستطالب بتعديل مواعيد الفتح لتكون في الثانية ظهرا بدلا من الخامسة فجرا، لعدم وجود وجبات تقدم قبل وجبة الإفطار.

ولفت إلى أنّه وفقا للقرار الوزاري الخاص بمواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم السياحية، فمواعيد غلق المطاعم السياحية في رمضان ستتغير، ففي النصف الأول من الشهر سيكون موعد الغلق في الثانية عشرة صباحا وفقا لمواعيد الشتاء، وبداية من 29 أبريل المقبل الموافق 17 رمضان ستكون مواعيد الغلق في الواحدة صباحا وفقا لمواعيد الصيف.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أنّ إيرادات المطاعم السياحية تراجعت حاليا بنحو 75% مقارنة بفترة ما قبل كورونا، موضحا أنّ المنشآت السياحية لا تحقق أرباحا في الوقت الحالي، وتحصّل بالكاد تكاليف التشغيل اليومية ورواتب العاملين.